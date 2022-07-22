В ОП рассказали подробности создания "трибунала для Путина"

Украина планирует создать единовременный международный трибунал для суда над высшим руководством российского режима за акт агрессии – в том числе и нынешнего президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как заявил на встрече с международными журналистами в четверг заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, отдельный трибунал по России при участии международного сообщества ускорит привлечение к ответственности российского президента и его ближайшее окружение.

Смирнов объяснил, что акт агрессии, по которому Украина нарушит дополнительное производство, легко доказать, в то время как на рассмотрение дел, которые МКС может рассматривать в отношении Украины – военные преступления, геноцид и преступления против человечности – пойдут годы.

По словам посла Украины по особым поручениям Антона Кориневича, наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".

"Конечно, мы были бы очень рады видеть Шойгу под стражей, и не только его, но и всех других ребят, принимавших тогда решение, не только в 2022 году, но и в 2014 году", - добавил Кориневич.

По его словам, потенциальным местом проведения трибунала над высшим руководством России может быть Гаага, но для того, чтобы

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Кориневич, который назвал Гаагу потенциальным местом проведения трибунала, сказал, что хочет, чтобы в нем приняли участие как можно больше международных партнеров, чтобы легитимизировать решение и расширить потенциал ответственности.

Он добавил, что несколько международных партнеров Украины согласились создать трибунал, но пока не могут назвать, кто именно. "Украинцы будут вовлечены (в трибунал), нужен будет украинский прокурор, но мы надеемся, что судьи будут международными", – добавил Кориневич.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности за совершенные в Украине преступления.

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