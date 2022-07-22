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Росія не здатна реалізувати власні амбіції в Україні – армія Канади

П'ятниця, 22 липня 2022, 03:18
ФОТО: GETTY IMAGES

Збройні сили Канади заявляють, що через втрати, яких Росія зазнала під час війни в Україні, у неї "більше немає військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні".

Джерело: Збройні сили Канади у Twitter

Деталі: Канада відповіла на закиди Росії щодо розширення її цілей у війні після військової допомогу Україні із Заходу.

"Росія стверджувала, що у відповідь на військову допомогу Заходу, надану Україні, вона була "змушена" розширити свої цілі за межі "звільнення" Донбасу на сході України, включивши інші великі частини країни", – ідеться в повідомленні.

Проте, наголошують у ЗБ Канади, Росія завжди мала максималістські географічні амбіції щодо України.

Як приклад, нагадують, що невдалі спроби Москви захопити Київ і міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу.

"Російські війська також окупували частину південної України з лютого, що передувало нещодавній доставці західної допомоги Україні, яку Москва використовує як привід для розширення військових цілей", – зазначають канадські військові.

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І додають, що через значні втрати особового складу і техніки Росія, ймовірно, більше не має військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні.

"Тепер вона змушена зменшити масштаб своїх стратегічних цілей, водночас надаючи нове публічне обґрунтування досягнутого часткового територіального контролю", – підсумовують у повідомленні.

Теми: КанадаРосіявійна
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