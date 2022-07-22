Россия не способна реализовать собственные амбиции в Украине – армия Канады

Вооруженные силы Канады заявляют, что из-за потерь, понесенных Россией во время войны в Украине, у нее "больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине".

Источник: Вооруженные силы Канады в Twitter

Детали: Канада ответила на упреки России в расширении ее целей в войне после военной помощи Украине с Запада.

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"Россия утверждала, что в ответ на военную помощь Западу, оказанную Украине, она была "вынуждена" расширить свои цели за пределы "освобождения" Донбасса на востоке Украины, включив другие большие части страны", – говорится в сообщении.

Однако, подчеркивают в ВС Канады, Россия всегда имела максималистские географические амбиции в отношении Украины.

В качестве примера напоминают, что неудачные попытки Москвы захватить Киев и города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса.

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"Российские войска также оккупировали часть южной Украины с февраля, что предшествовало недавней доставке западной помощи Украине, которую Москва использует в качестве повода для расширения военных целей", - отмечают канадские военные.

И добавляют, что из-за значительных потерь личного состава и техники Россия, вероятно, больше не имеет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине.

"Теперь она вынуждена уменьшить масштаб своих стратегических целей, в то же время предоставляя новое публичное обоснование достигнутого частичного территориального контроля", – заключают в сообщении.