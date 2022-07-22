Шпигунські можливості Росії в Європі знизилися вдвічі – розвідка Британії

Голова Служби зовнішньої розвідки Великобританії Річард Мур вважає, що Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 співробітників російської розвідки з європейських міст.

Джерело: Мур, цитує CNN

Деталі: За словами Мура, після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили "400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям".

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"І ми вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі знизило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", — сказав Мур.

Кілька російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.