Шпионские возможности России в Европе снизились вдвое – разведка Британии

Глава Службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур считает, что Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов.

Источник: Мур, цитирует CNN

Детали: По словам Мура, после того, как Россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили "400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием".

"И мы считаем, что это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных гражданских, также были разоблачены и арестованы за последние месяцы, добавил он.