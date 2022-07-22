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Шпионские возможности России в Европе снизились вдвое – разведка Британии

Ольга ГлущенкоПятница, 22 июля 2022, 05:41
Шпионские возможности России в Европе снизились вдвое – разведка Британии
Мур, фото: Радио Свобода

Глава Службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур считает, что Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов.

Источник: Мур, цитирует CNN

Детали: По словам Мура, после того, как Россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили "400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием".

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"И мы считаем, что это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных гражданских, также были разоблачены и арестованы за последние месяцы, добавил он.

Темы: РосcияразведкаВеликобританияЕвропа
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