Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США схвалив продаж зброї на $2 млрд чотирьом країнам – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 06:37
Державний департамент США, фотоMai/Getty Images

Державний департамент США схвалив потенційний продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів, включаючи ракети Patriot для Нідерландів, крилаті ракети для Австралії та обладнання для океанографічного спостереження для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Джерело: Reuters із посиланням на Пентагон

Деталі: Продаж відбувається тоді, коли уряди країн спостерігають за вторгненням Росії в Україну, демонструючи бажання інвестувати в системи озброєнь.

За словами Пентагону, пакет для Нідерландів включатиме 96 балістичних ракет Patriot і відповідне обладнання. У разі завершення угоди Raytheon Technologies стане головним підрядником угоди, вартість якої може досягати 1,2 мільярда доларів.

Австралії було схвалено придбати 80 спільних ракет "повітря-земля" Standoff Missiles або крилатих ракет підвищеної дальності. Вироблені Lockheed Martin Corp, ракети можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода може обійтися у 235 мільйонів доларів.

Об’єднаним Арабським Еміратам було схвалено придбати систему обладнання для океанографічного спостереження загальною вартістю 206 мільйонів доларів.

Державний департамент також дозволив продаж Кувейту різноманітних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму 397 мільйонів доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Зброя включає ракети "повітря-повітря", бомби і набори, які роблять бомби більш точними та смертоносними.

Теми: СШАзброя
Головне сьогодні

У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів – Reuters

Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ

відеоКорбан хотів заїхати в Україну, у нього забрали паспорт

Стали відомі деталі угоди про експорт зерна

Долар в обмінниках подорожчав на гривню за день: що кажуть в НБУ

Експорт українського зерна: Шойгу прибув у Стамбул на підписання угоди

Усі новини...
США
Зеленський відреагував на проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом
Зеленська робила тест на Covid перед зустріччю з Байденом, зробить ще один
У Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні
Останні новини
16:44
Підготовка до складної зими: попит на обігрівачі у липні зріс у 20 разів – Rozetka
16:40
Маріуполь закривають на в’їзд та виїзд – радник мера
16:29
В ОП обіцяють підтопленому Демидову: Через 7-10 днів вода відступить
16:26
У ЄС вирішили, як використати нові 500 млн євро для озброєння України
16:25
фото У Києві затримали двох чоловіків: збирали інформацію для ворога
16:12
У Херсоні вчителі та учні бойкотують "російські школи"
16:11
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів – Reuters
16:06
Експорт зерна Чорним морем: у Зеленського кажуть, що Україна підписує документ не з Росією
16:01
фотоПісля обстрілу росіян загорівся коледж у Бахмуті
16:00
аудіо"У нас із роти 10 людей залишилось": розвідка оприлюднила нову розмову окупанта
Усі новини...