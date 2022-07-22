Держдеп США схвалив продаж зброї на $2 млрд чотирьом країнам – ЗМІ

Державний департамент США схвалив потенційний продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів, включаючи ракети Patriot для Нідерландів, крилаті ракети для Австралії та обладнання для океанографічного спостереження для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Джерело: Reuters із посиланням на Пентагон

Деталі: Продаж відбувається тоді, коли уряди країн спостерігають за вторгненням Росії в Україну, демонструючи бажання інвестувати в системи озброєнь.

За словами Пентагону, пакет для Нідерландів включатиме 96 балістичних ракет Patriot і відповідне обладнання. У разі завершення угоди Raytheon Technologies стане головним підрядником угоди, вартість якої може досягати 1,2 мільярда доларів.

Австралії було схвалено придбати 80 спільних ракет "повітря-земля" Standoff Missiles або крилатих ракет підвищеної дальності. Вироблені Lockheed Martin Corp, ракети можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода може обійтися у 235 мільйонів доларів.

Об’єднаним Арабським Еміратам було схвалено придбати систему обладнання для океанографічного спостереження загальною вартістю 206 мільйонів доларів.

Державний департамент також дозволив продаж Кувейту різноманітних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму 397 мільйонів доларів.

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