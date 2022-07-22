Госдеп США одобрил продажу оружия на $2 млрд четырем странам – СМИ

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вооружения и оборудования на сумму более 2 миллиардов долларов, включая ракеты Patriot для Нидерландов, крылатые ракеты для Австралии и оборудование для океанографического наблюдения для Объединенных Арабских Эмиратов.

Источник: Reuters со ссылкой на Пентагон

Детали: Продажа проходит тогда, когда правительства стран наблюдают за вторжением России в Украину, демонстрируя желание инвестировать в системы вооружений.

По словам Пентагона, пакет для Нидерландов будет включать 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В случае завершения сделки Raytheon Technologies станет главным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 миллиарда долларов.

Австралии было одобрено приобрести 80 совместных ракет "воздух-земля" Standoff Missiles или крылатых ракет повышенной дальности. Произведенные Lockheed Martin Corp, ракеты могут запускаться с F/A-18 Super Hornets и F-35. Это соглашение может обойтись в 235 миллионов долларов.

Объединенным Арабским Эмиратам было одобрено приобретение системы оборудования для океанографического наблюдения общей стоимостью 206 миллионов долларов.

Государственный департамент также разрешил продажу Кувейта всевозможных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму 397 миллионов долларов.

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