В Німеччині сказали, коли підготують систему ППО "IRIS-T" для України

Система протиповітряної оборони "IRIS-T" знаходиться в Німеччині ще на стадії виробництва, і буде готова для відправки її в Україну наприкінці літа.

Джерело: інтерв’ю голови МЗС ФРН Анналени Бербок DW

Пряма мова Бербок: "Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І таким чином ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше".

Деталі: Бербок додала, що питання постачання Україні зброї – це не перегони за місцем у рейтингу, йдеться про спільну підтримку України з боку усієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО.

Вона нагадала, що наприклад, разом із Нідерландами Німеччина постачає Україні гаубиці, і частково намагається отримати боєприпаси в інших країнах, бо не має потрібних.

Що було раніше: 20 липня Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.