Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Німеччині сказали, коли підготують систему ППО "IRIS-T" для України

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 07:35
Анналена Бербок, фото: скріншот

Система протиповітряної оборони "IRIS-T" знаходиться в Німеччині ще на стадії виробництва, і буде готова для відправки її в Україну наприкінці літа.

Джерело: інтерв’ю голови МЗС ФРН Анналени Бербок DW

Пряма мова Бербок: "Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І таким чином ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше".

Деталі: Бербок додала, що питання постачання Україні зброї – це не перегони за місцем у рейтингу, йдеться про спільну підтримку України з боку усієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО.

Вона нагадала, що наприклад, разом із Нідерландами Німеччина постачає Україні гаубиці, і частково намагається отримати боєприпаси в інших країнах, бо не має потрібних.

Що було раніше: 20 липня Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

Теми: війнаНімеччинаУкраїназброя
Головне сьогодні

документУ СТАМБУЛІ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА

У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів – Reuters

Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ

відеоКорбан хотів заїхати в Україну, у нього забрали паспорт

Стали відомі деталі угоди про експорт зерна

Долар в обмінниках подорожчав на гривню за день: що кажуть в НБУ

Усі новини...
війна
На Південнобузькому напрямку ЗСУ придушили спроби штурмів ворога – зведення
"Або вбиваєш потвору і виживаєш, або помираєш". Війна, страх, лють і ерекція піхотинця на позивний "Вікінг"
УЗ призначила евакуаційний потяг на 22 липня
Останні новини
17:34
В Україні NFT-музей зібрав 1 млн доларів для ЗСУ
17:23
документКорбан просить Зеленського вирішити "непорозуміння" з його громадянством
17:19
документУ СТАМБУЛІ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА
17:02
фотоЗрадник та екскомандир корвета "Тернопіль" воює проти України
16:44
Підготовка до складної зими: попит на обігрівачі у липні зріс у 20 разів – Rozetka
16:40
Маріуполь закривають для посиленої фільтрації – радник мера
16:29
В ОП обіцяють підтопленому Демидову: Через 7-10 днів вода відступить
16:26
У ЄС вирішили, як використати нові 500 млн євро для озброєння України
16:25
фото У Києві затримали двох чоловіків: збирали інформацію для ворога
16:12
У Херсоні вчителі та учні бойкотують "російські школи"
Усі новини...