В Германии сказали, когда подготовят систему ПВО "IRIS-T" для Украины

Система противовоздушной обороны "IRIS-T" находится в Германии еще на стадии производства и будет готова для отправки ее в Украину в конце лета.

Источник: интервью главы МИД ФРГ Анналены Бербок DW

Прямая речь Бербок: "Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, "IRIS-T" – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше".

Детали: Бербок добавила, что вопрос поставки Украине оружия – это не гонка за местом в рейтинге, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО.

Она напомнила, что, например, вместе с Нидерландами Германия поставляет Украине гаубицы, и частично пытается получить боеприпасы в других странах, потому что нет нужных.

Что предшествовало: 20 июля Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.