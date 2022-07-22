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Луганщина: ЗСУ відбили атаку з боку Лисичанського НПЗ – Гайдай

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 08:27
Наслідки російських ударів по Луганській області. Фото з Telegram Гайдая

Збройні сили України змогли зупинити штурм росіян з території Лисичанського НПЗ, біля Верхньокам’янки точаться бої – окупанти намагаються вийти на адмінмежу Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов".

Деталі: Водночас Гайдай додав, що окупанти тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщини.

Зокрема, точаться бої поблизу Верхньокам’янки – росіяни намагаються застосувати танковий резерв, щоб вийти на адмінмежу Луганської області.

21 липня росіяни завдали 2 ракетних та 2 авіаудари, здійснили 5 артобстрілів та ще 2 – із застосуванням мінометів. 

 
Наслідки російських ударів по Луганській області. Фото з Telegram Гайдая

За словами голови ОВА, загарбники постійним вогневим впливом хочуть посунути українських бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини.

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Гайдай зазначив, що росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників.  

За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли майже кожне сели та місто, куди може дістати їхнє озброєння.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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