Луганщина: ЗСУ відбили атаку з боку Лисичанського НПЗ – Гайдай
Збройні сили України змогли зупинити штурм росіян з території Лисичанського НПЗ, біля Верхньокам’янки точаться бої – окупанти намагаються вийти на адмінмежу Луганської області.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram
Пряма мова Гайдая: "Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов".
Деталі: Водночас Гайдай додав, що окупанти тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщини.
Зокрема, точаться бої поблизу Верхньокам’янки – росіяни намагаються застосувати танковий резерв, щоб вийти на адмінмежу Луганської області.
21 липня росіяни завдали 2 ракетних та 2 авіаудари, здійснили 5 артобстрілів та ще 2 – із застосуванням мінометів.
За словами голови ОВА, загарбники постійним вогневим впливом хочуть посунути українських бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини.
Гайдай зазначив, що росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників.
За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли майже кожне сели та місто, куди може дістати їхнє озброєння.