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Луганщина: ВСУ отбили атаку со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай

Ирина БалачукПятница, 22 июля 2022, 08:27
Последствия российских ударов по Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Вооруженные силы Украины смогли остановить штурм россиян с территории Лисичанского НПЗ, возле Верхнекаменки идут бои – оккупанты пытаются выйти на админграницу Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вчера нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел".

Детали: В то же время Гайдай добавил, что оккупанты давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области.

В частности, ведутся бои вблизи Верхнекаменки – россияне пытаются применить танковый резерв, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

21 июля россияне нанесли 2 ракетных и 2 авиаудара, совершили 5 артобстрелов и еще 2 – с применением минометов. 

 

Последствия российских ударов по Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

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По словам главы ОВА, захватчики постоянным огневым влиянием хотят подвинуть украинских бойцов с укреплений и в то же время психологически давят на местное население.

Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганской и Донецкой областей.

Гайдай отметил, что россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников.

За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли почти каждое село и город, куда может достать их вооружение.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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