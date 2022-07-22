Луганщина: ВСУ отбили атаку со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай
Вооруженные силы Украины смогли остановить штурм россиян с территории Лисичанского НПЗ, возле Верхнекаменки идут бои – оккупанты пытаются выйти на админграницу Луганской области.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Вчера нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел".
Детали: В то же время Гайдай добавил, что оккупанты давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области.
В частности, ведутся бои вблизи Верхнекаменки – россияне пытаются применить танковый резерв, чтобы выйти на админграницу Луганской области.
21 июля россияне нанесли 2 ракетных и 2 авиаудара, совершили 5 артобстрелов и еще 2 – с применением минометов.
По словам главы ОВА, захватчики постоянным огневым влиянием хотят подвинуть украинских бойцов с укреплений и в то же время психологически давят на местное население.
Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганской и Донецкой областей.
Гайдай отметил, что россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников.
За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли почти каждое село и город, куда может достать их вооружение.