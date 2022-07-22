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ЗСУ вже знищили 39 000 окупантів – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 08:57
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу знищили 150 окупантів, а з початку повномасштабної російської агресії кількість загиблих загарбників сягнула 39 000 чоловік особового складу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39 000 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,

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артилерійських систем – 863 (+4) од,

РСЗВ - 251 (+0) од,

засобів ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),

крилатих ракет - 167 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,

спеціальної техніки - 72 (+0).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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