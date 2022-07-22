ЗСУ вже знищили 39 000 окупантів – Генштаб
ЗСУ за добу знищили 150 окупантів, а з початку повномасштабної російської агресії кількість загиблих загарбників сягнула 39 000 чоловік особового складу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39 000 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1704 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,
артилерійських систем – 863 (+4) од,
РСЗВ - 251 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
спеціальної техніки - 72 (+0).