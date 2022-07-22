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ВСУ уже уничтожили 39 000 оккупантов - Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 08:57
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки уничтожили 150 оккупантов, а с начала полномасштабной российской агрессии количество погибших захватчиков достигло 39 000 человек личного состава.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 39 000 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1704 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) ед,

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артиллерийских систем – 863 (+4) ед,

РСЗО - 251 (+0) ед,

средств ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),

крылатых ракет – 167 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,

специальной техники – 72 (+0).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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