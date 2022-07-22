ВСУ уже уничтожили 39 000 оккупантов - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 150 оккупантов, а с начала полномасштабной российской агрессии количество погибших захватчиков достигло 39 000 человек личного состава.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:
личного состава – около 39 000 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1704 (+0) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) ед,
артиллерийских систем – 863 (+4) ед,
РСЗО - 251 (+0) ед,
средств ПВО - 113 (+0) ед,
самолетов – 221 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),
крылатых ракет – 167 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,
специальной техники – 72 (+0).