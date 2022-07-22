Відому мережу військових магазинів підозрюють у махінаціях із гуманітаркою: обшуки в Києві

Правоохоронці викрили схему махінацій з гуманітарною допомогою в Києві.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що підозру в незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану отримали засновник та керівник однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення.

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Правоохоронці не називають імен, але за даними джерел УП йдеться про Воєнторг "ДіСІ".

За даними слідства, у квітні 2022 року керівник та засновник мережі звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України у місті Києві з проханням надати їх підприємству сертифікат кінцевого споживача з метою ввезення на митну територію України військової амуніції – бронепластин та захисних шоломів для подальшої безоплатної передачі цій військовій частині.

Отримавши сертифікат, підприємці ввезли на територію України з Польщі вантаж із 1500 бронепластин та 300 балістичних шоломів.

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Військова амуніція була оформлена як гуманітарна допомога. Це надало їм можливість уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

За словами правоохоронців, у подальшому підозрювані відмовились передавати це майно на потреби захисників України. Вони наполягали на передачі гуманітарної допомоги виключно на платній основі за роздрібною ціною шляхом укладення договорів купівлі-продажу.

Ввезені ж бронепластини та шоломи підозрювані виставили на продаж через мережу своїх підприємств.

21 липня правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання, а також у магазинах та складах, належних їм підприємств.

В ході слідчих дій вилучено частину нереалізованої військової амуніції, чорнові записи та 120 тис незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Ринкова вартість ввезеної військової амуніції становить близько 8 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

У межах слідства перевіряється причетність підозрюваних до інших незаконних дій із гуманітарною допомогою.

Санкція статті - позбавлення волі до 7 років.