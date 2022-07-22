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Відому мережу військових магазинів підозрюють у махінаціях із гуманітаркою: обшуки в Києві

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 10:23
фото прокуратури

Правоохоронці викрили схему махінацій з гуманітарною допомогою в Києві.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що підозру в незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану отримали засновник та керівник однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення.

Правоохоронці не називають імен, але за даними джерел УП йдеться про Воєнторг "ДіСІ".

За даними слідства, у квітні 2022 року керівник та засновник мережі звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України у місті Києві з проханням надати їх підприємству сертифікат кінцевого споживача з метою ввезення на митну територію України військової амуніції – бронепластин та захисних шоломів для подальшої безоплатної передачі цій військовій частині.

Отримавши сертифікат, підприємці ввезли на територію України з Польщі вантаж із 1500 бронепластин та 300 балістичних шоломів.

Військова амуніція була оформлена як гуманітарна допомога. Це надало їм можливість уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

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За словами правоохоронців, у подальшому підозрювані відмовились передавати це майно на потреби захисників України. Вони наполягали на передачі гуманітарної допомоги виключно на платній основі за роздрібною ціною шляхом укладення договорів купівлі-продажу.

Ввезені ж бронепластини та шоломи підозрювані виставили на продаж через мережу своїх підприємств.

21 липня правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання, а також у магазинах та складах, належних їм підприємств.

 

В ході слідчих дій вилучено частину нереалізованої військової амуніції, чорнові записи та 120 тис незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Ринкова вартість ввезеної військової амуніції становить близько 8 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

У межах слідства перевіряється причетність підозрюваних до інших незаконних дій із гуманітарною допомогою.

Санкція статті - позбавлення волі до 7 років.

Теми: гуманітаркаСБУДБРпрокуратура
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