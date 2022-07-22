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Известную сеть военных магазинов подозревают в махинациях с гуманитаркой: обыски в Киеве

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 10:23
Известную сеть военных магазинов подозревают в махинациях с гуманитаркой: обыски в Киеве
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили схему махинаций с гуманитарной помощью в Киеве.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения получили учредитель и руководитель одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения.

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Правоохранители не называют имен, но, по данным источников УП, речь идет о Военторге "ДиСИ".

По данным следствия, в апреле 2022 года руководитель и основатель сети обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя с целью ввоза на таможенную территорию Украины военной амуниции – бронепластин и защитных шлемов для дальнейшей бесплатной передачи воинской части.

Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Польши груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов.

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Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь. Это позволило им избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.

По словам правоохранителей, в дальнейшем подозреваемые отказались передавать это имущество на нужды защитников Украины. Они настаивали на передаче гуманитарной помощи исключительно на платной основе по розничной цене путем заключения договоров купли-продажи.

Ввезенные бронепластины и шлемы подозреваемые выставили на продажу через сеть своих предприятий.

21 июля правоохранители провели 8 санкционированных обысков по местам их проживания, а также в магазинах и складах, принадлежащих им предприятий.

 

В ходе следственных действий изъята часть нереализованной военной амуниции, черновые записи и 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Рыночная стоимость ввезенного военного снаряжения составляет около 8 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

В рамках следствия проверяется причастность подозреваемых к другим незаконным действиям с гуманитарной помощью.

Санкция инкриминируемой статьи – лишение свободы до 7 лет.

Темы: гуманитаркаСБУГБРпрокуратура
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