Новою президенткою Індії стала Драупаді Мурму
П'ятниця, 22 липня 2022, 10:23
Кандидат від правлячого в Індії Національного демократичного альянсу Драупаді Мурму перемогла на виборах президента країни.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Indian Express
Деталі: Мурму отримала понад 64% голосів (676 803), перемігши з відривом від суперника Яшванта Сінха (380 177 голосів).
Реклама:
Мурму – представник народу санталів. Вона стала другою жінкою, яка обійняла посаду президента Індії.
До цього у 2015 році Мурму було обрана на 5 років губернатором штату Джаркханда.
Президент Індії вважається главою держави та верховним головнокомандувачем, але насправді він виконує більше представницьких функцій, тоді як керує країною прем'єр-міністр.
Президента Індії обирають на 5 років не більше двох термінів поспіль.