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Новою президенткою Індії стала Драупаді Мурму

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 10:23
Драупаді Мурму. Фото gettyimages.com

Кандидат від правлячого в Індії Національного демократичного альянсу Драупаді Мурму перемогла на виборах президента країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Indian Express

Деталі: Мурму отримала понад 64% голосів (676 803), перемігши з відривом від суперника Яшванта Сінха (380 177 голосів).

Мурму – представник народу санталів. Вона стала другою жінкою, яка обійняла посаду президента Індії.

До цього у 2015 році Мурму було обрана на 5 років губернатором штату Джаркханда.

Президент Індії вважається главою держави та верховним головнокомандувачем, але насправді він виконує більше представницьких функцій, тоді як керує країною прем'єр-міністр.

Президента Індії обирають на 5 років не більше двох термінів поспіль.

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Теми: Індіявиборипрезидент
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