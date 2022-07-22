Новою президенткою Індії стала Драупаді Мурму

Кандидат від правлячого в Індії Національного демократичного альянсу Драупаді Мурму перемогла на виборах президента країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Indian Express

Деталі: Мурму отримала понад 64% голосів (676 803), перемігши з відривом від суперника Яшванта Сінха (380 177 голосів).

Мурму – представник народу санталів. Вона стала другою жінкою, яка обійняла посаду президента Індії.

До цього у 2015 році Мурму було обрана на 5 років губернатором штату Джаркханда.



Президент Індії вважається главою держави та верховним головнокомандувачем, але насправді він виконує більше представницьких функцій, тоді як керує країною прем'єр-міністр.



Президента Індії обирають на 5 років не більше двох термінів поспіль.