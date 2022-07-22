Новым президентом Индии стала Драупади Мурму

Кандидат от правящего в Индии Национального демократического альянса Драупади Мурма победила на выборах президента страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Indian Express

Детали: Мурму получила более 64% голосов (676 803), победив с отрывом от соперника Яшванта Синха (380 177 голосов).

Мурму – представитель народа санталов. Она стала второй женщиной, вступившей в должность президента Индии.

До этого в 2015 году Мурму была избрана на 5 лет губернатором штата Джаркханда.

Президент Индии считается главой государства и верховным главнокомандующим, но на самом деле он выполняет больше представительских функций, тогда как руководит страной премьер-министр.

Президента Индии выбирают на 5 лет не больше двух сроков подряд.