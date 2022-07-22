Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Новым президентом Индии стала Драупади Мурму

Ирина БалачукПятница, 22 июля 2022, 10:23
Драупади Мурму. Фото gettyimages.com

Кандидат от правящего в Индии Национального демократического альянса Драупади Мурма победила на выборах президента страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Indian Express

Детали: Мурму получила более 64% голосов (676 803), победив с отрывом от соперника Яшванта Синха (380 177 голосов).

Мурму – представитель народа санталов. Она стала второй женщиной, вступившей в должность президента Индии.

До этого в 2015 году Мурму была избрана на 5 лет губернатором штата Джаркханда.

Президент Индии считается главой государства и верховным главнокомандующим, но на самом деле он выполняет больше представительских функций, тогда как руководит страной премьер-министр.

Президента Индии выбирают на 5 лет не больше двух сроков подряд.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Индиявиборыпрезидент
Главное сегодня

В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

видеоВоенные показали ювелирное попадание по оккупантам возле ЗАЭС

документКорбан просит Зеленского решить "недоразумение" с его гражданством

В СТАМБУЛЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВЫВОЗКИ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА

Суд арестовал активы Медведчука, которыми управляли из России – СБУ

Стали известны детали соглашения по экспорту зерна

Все новости...
Индия
Индия в июне купила партию российского угля, заплатив за него в юанях – СМИ
На фоне санкций РФ сократила экспорт алмазов на ключевые рынки – в Индию и Европу
Индийский энергохолдинг Tata Power ликвидирует дочернюю компанию на Камчатке
Последние новости
20:45
Независимое тестирование для учителей: регистрация начнется в августе
20:39
НБУ приобрел в резервы больше всего валюты с марта
20:31
Буданов: В соглашении по зерну нет неприемлемых условий, которые хотела навязать РФ
20:29
фотоТрактор взорвался на противотанковой мине в Киевской области
20:22
Зеленский и Джонсон поговорили о "зерновом соглашении", военной поддержке Украины и Евровидении
20:03
Результаты с НМТ будут известны сразу: сколько ждать подтверждения
19:54
Германия больше не может доверять РФ – Шольц о российском газе
19:43
Лицензию на обращение с опасными отходами теперь можно получить онлайн
19:32
В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины
19:31
Деблокада портов принесет Украине $1 миллиард экспортной выручки за месяц
Все новости...