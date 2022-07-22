У Бундестазі виступають за прямі поставки важкого озброєння Україні

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступає за прямі поставки важкого озброєння з Німеччини в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Штрак-Циммерман сказала, що схема обміну із третіми країнами, за якими ті поставляють зброю в Україну, а Німеччина компенсує їм більш сучасним озброєнням, не працює належним чином.

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"Ідея обміну має сенс. Але все йде не так, як ми собі уявляли. Тоді ми також повинні мати сміливість визнати, що все працює не так, як ми собі уявляли, і повинні, якщо необхідно, доставляти напряму в Україну", – сказала вона.

На початку липня канцлер Олаф Шольц у Бундестазі оголосив про подальші поставки зброї в Україну в рамках обміну на найближчі тижні.

Раніше депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що уряд пропонує Україні 20 танків Leopard 2, але постачання буде з квітня 2023 року по 1 шт. на місяць, з жовтня 2023 року - по 3 шт. на місяць.

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Нагадаємо, Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.