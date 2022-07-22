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У Бундестазі виступають за прямі поставки важкого озброєння Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 10:10

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступає за прямі поставки важкого озброєння з Німеччини в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Штрак-Циммерман сказала, що схема обміну із третіми країнами, за якими ті поставляють зброю в Україну, а Німеччина компенсує їм більш сучасним озброєнням, не працює належним чином.

"Ідея обміну має сенс. Але все йде не так, як ми собі уявляли. Тоді ми також повинні мати сміливість визнати, що все працює не так, як ми собі уявляли, і повинні, якщо необхідно, доставляти напряму в Україну", – сказала вона.

На початку липня канцлер Олаф Шольц у Бундестазі оголосив про подальші поставки зброї в Україну в рамках обміну на найближчі тижні.

Раніше депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що уряд пропонує Україні 20 танків Leopard 2, але постачання буде з квітня 2023 року по 1 шт. на місяць, з жовтня 2023 року - по 3 шт. на місяць.

Нагадаємо, Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

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Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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