В Бундестаге выступают за прямые поставки тяжелого вооружения Украине

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступает за прямые поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Штрак-Циммерман сказала, что схема обмена с третьими странами, по которым они поставляют оружие в Украину, а Германия компенсирует им более современным вооружением, не работает должным образом.

Реклама:

"Идея обмена имеет смысл. Но все идет не так, как мы себе представляли. Тогда мы также должны смелость признать, что все работает не так, как мы себе представляли, и должны, если необходимо, доставлять напрямую в Украину", - сказала она.

В начале июля канцлер Олаф Шольц в Бундестаге объявил о дальнейших поставках оружия в Украину в рамках обмена на ближайшие недели.

Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что правительство предлагает Украине 20 танков Leopard 2, но поставки будут с апреля 2023 года по 1 шт. в месяц, с октября 2023 года – по 3 шт. на месяц.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.