В Бундестаге выступают за прямые поставки тяжелого вооружения Украине

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступает за прямые поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Штрак-Циммерман сказала, что схема обмена с третьими странами, по которым они поставляют оружие в Украину, а Германия компенсирует им более современным вооружением, не работает должным образом.

"Идея обмена имеет смысл. Но все идет не так, как мы себе представляли. Тогда мы также должны смелость признать, что все работает не так, как мы себе представляли, и должны, если необходимо, доставлять напрямую в Украину", - сказала она.

В начале июля канцлер Олаф Шольц в Бундестаге объявил о дальнейших поставках оружия в Украину в рамках обмена на ближайшие недели.

Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что правительство предлагает Украине 20 танков Leopard 2, но поставки будут с апреля 2023 года по 1 шт. в месяц, с октября 2023 года – по 3 шт. на месяц.

Напомним, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.