Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорному морі проходять навчання НАТО за участі 11 країн

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 10:47

У болгарській акваторії Чорного моря проходять щорічні військові навчання "Бриз" за участю 11 країн НАТО.

Про це пише News.bg, повідомляє "Європейська правда".

У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО.

Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну.

У зв'язку з реальною небезпекою вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.

Теми: Чорне мореНАТО
Головне сьогодні

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України

відеоВійськові показали ювелірне влучання по окупантах біля ЗАЕС

документКорбан просить Зеленського вирішити "непорозуміння" з його громадянством

документУ СТАМБУЛІ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА

Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ

Усі новини...
Чорне море
У Чорному морі можуть дрейфувати міни – ОК "Південь"
У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів – WSJ
Ворог знову переформовував корабельне угруповання – ОК "Південь"
Останні новини
21:23
США про угоду щодо експорту зерна: Маємо змусити Росію виконати домовленості
21:14
Греція викликала посла України через "санкційні погрози" Києва - ЗМІ
21:10
Російський БПЛА збили на Одещині
21:07
Поки мера Чернігова не пускають за кордон, ексмер Ірпеня Карплюк виїзний – ЧЕСНО
21:06
4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні
20:45
Незалежне тестування для вчителів: реєстрація розпочнеться у серпні
20:39
НБУ придбав в резерви найбільше валюти з березня
20:31
Буданов: В угоді щодо зерна немає неприйнятних умов, які хотіла нав’язати РФ
20:29
фотоТрактор підірвався на протитанковій міні в Київській області
20:22
Зеленський і Джонсон поговорили про "зернову угоду", військову підтримку України і Євробачення
Усі новини...