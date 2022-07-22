У Чорному морі проходять навчання НАТО за участі 11 країн

У болгарській акваторії Чорного моря проходять щорічні військові навчання "Бриз" за участю 11 країн НАТО.

Про це пише News.bg, повідомляє "Європейська правда".

У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО.

Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну.

У зв'язку з реальною небезпекою вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.