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В Черном море проходят учения НАТО с участием 11 стран

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 10:47

В болгарской акватории Черного моря проходят ежегодные военные учения "Бриз" с участием 11 стран НАТО.

Об этом пишет News.bg, сообщает "Европейская правда".

В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Это первые масштабные учения в Черном море с начала российского вторжения в Украину.

В связи с реальной опасностью свободно плавающих противокорабельных мин в районах проведения учений приняты меры по обеспечению безопасности участников.

Напомним, канцелярия президента Турции в четверг подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу в Стамбуле.

Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направившийся в Стамбул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Темы: Черное мореНАТО
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