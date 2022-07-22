Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія додала п'ять країн ЄС до списку "недружніх"

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 10:54
скріншот

Уряд Росії включив Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину до списку "недружніх країн".

Відповідне розпорядження розміщено на сайті Кабінету міністрів РФ, пише "Європейська правда".

У розпорядженні зазначено, що ці країни здійснюють "недружні дії" щодо Росії, російських компаній та громадян.

Документом також обмежується кількість співробітників дипломатичних місій зазначених країн, яких вони можуть найняти у Росії. Греція зможе наймати у свої дипмісії не більше 34 осіб, Данія – не більше 20, Словаччина – не більше 16.

Словенія та Хорватія не зможуть наймати співробітників у свої дипмісії та консульські установи.

У березні 2022 року, за кілька днів після початку війни з Україною, уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого включили низку держав Євросоюзу, США, Велику Британію, Японію та ще близько 20 інших країн.

У квітні влада Білорусі теж опублікувала список із чотирьох десятків "недружніх держав", Україна у ньому відсутня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росія
Головне сьогодні

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України

відеоВійськові показали ювелірне влучання по окупантах біля ЗАЕС

документКорбан просить Зеленського вирішити "непорозуміння" з його громадянством

документУ СТАМБУЛІ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА

Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ

Усі новини...
Росія
Підсанкційних росіян зобов'язали декларувати свої активи в ЄС
Росія використовує ППО для наземних атак через нестачу спеціалізованих ракет – британська розвідка
Віцеканцлер Німеччини: запуск "Північного потоку-2" категорично неможливий
Останні новини
21:37
Росіяни обстріляли з "Градів" Запорізьку область, більшість ракет упали в Дніпро – ОВА
21:23
США про угоду щодо експорту зерна: Маємо змусити Росію виконати домовленості
21:14
Греція викликала посла України через "санкційні погрози" Києва - ЗМІ
21:10
Російський БПЛА збили на Одещині
21:07
Поки мера Чернігова не пускають за кордон, ексмер Ірпеня Карплюк виїзний – ЧЕСНО
21:06
4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні
20:45
Незалежне тестування для вчителів: реєстрація розпочнеться у серпні
20:39
НБУ придбав в резерви найбільше валюти з березня
20:31
Буданов: В угоді щодо зерна немає неприйнятних умов, які хотіла нав’язати РФ
20:29
фотоТрактор підірвався на протитанковій міні в Київській області
Усі новини...