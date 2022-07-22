Росія додала п'ять країн ЄС до списку "недружніх"

Уряд Росії включив Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину до списку "недружніх країн".

Відповідне розпорядження розміщено на сайті Кабінету міністрів РФ, пише "Європейська правда".

У розпорядженні зазначено, що ці країни здійснюють "недружні дії" щодо Росії, російських компаній та громадян.

Документом також обмежується кількість співробітників дипломатичних місій зазначених країн, яких вони можуть найняти у Росії. Греція зможе наймати у свої дипмісії не більше 34 осіб, Данія – не більше 20, Словаччина – не більше 16.

Словенія та Хорватія не зможуть наймати співробітників у свої дипмісії та консульські установи.

У березні 2022 року, за кілька днів після початку війни з Україною, уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого включили низку держав Євросоюзу, США, Велику Британію, Японію та ще близько 20 інших країн.

У квітні влада Білорусі теж опублікувала список із чотирьох десятків "недружніх держав", Україна у ньому відсутня.