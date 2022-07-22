Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия добавила пять стран ЕС в список "недружественных"

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 10:54
Россия добавила пять стран ЕС в список недружественных
скриншот

Правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список "недружественных стран".

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабинета министров РФ, пишет "Европейская правда".

В распоряжении указано, что эти страны совершают "недружественные действия" в отношении России, российских компаний и граждан.

Реклама:

Документом также ограничивается число сотрудников дипломатических миссий указанных стран, которых они могут нанять в России. Греция сможет нанимать в свои дипмиссии не больше 34 человек, Дания — не больше 20, Словакия — не больше 16.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте 2022 года, через несколько дней после начала войны с Украиной, правительство РФ составило список "недружественных стран", в который включили ряд государств Евросоюза, США, Великобританию, Японию и еще около 20 других стран.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле власти Беларуси также опубликовали список из четырех десятков "недружественных государств", Украина в нем отсутствует.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: