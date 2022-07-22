Россия добавила пять стран ЕС в список "недружественных"

Правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список "недружественных стран".

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабинета министров РФ, пишет "Европейская правда".

В распоряжении указано, что эти страны совершают "недружественные действия" в отношении России, российских компаний и граждан.

Документом также ограничивается число сотрудников дипломатических миссий указанных стран, которых они могут нанять в России. Греция сможет нанимать в свои дипмиссии не больше 34 человек, Дания — не больше 20, Словакия — не больше 16.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте 2022 года, через несколько дней после начала войны с Украиной, правительство РФ составило список "недружественных стран", в который включили ряд государств Евросоюза, США, Великобританию, Японию и еще около 20 других стран.

В апреле власти Беларуси также опубликовали список из четырех десятков "недружественных государств", Украина в нем отсутствует.