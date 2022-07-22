Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала агента розвідки РФ, який здавав ворогу об’єкти ЗСУ

Мазуренко Альона П'ятниця, 22 липня 2022, 12:34
ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання агента воєнної розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирської області.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до "розстрільних груп" окупантів".

Деталі: У відомстві повідомили, що зловмисник надавав своєму російському куратору карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів ЗСУ та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Отриману інформацію окупанти планували використати для масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі України.

Зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів.

"Куратор" від ГРУ РФ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУрозвідкаРосіявійна
Головне сьогодні

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Розблоковані порти зможуть експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця

фото, відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені

Чорноморський порт може запрацювати першим - перше судно в найближчі дні

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України

Усі новини...
СБУ
Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ
Відому мережу військових магазинів підозрюють у махінаціях із гуманітаркою: обшуки в Києві
"Хохлам треба пам'ятник поставити: розвіяли міф про армію РФ" - перехоплення СБУ
Останні новини
23:15
В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі
23:02
"Я почав кричати на окупанта". Історія херсонця, який тричі безуспішно намагався вибратися з окупації
22:54
Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна
22:52
Фінляндія почала приймати пацієнтів з України
22:44
Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов
22:27
Розблоковані порти зможуть експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця
22:23
фото, відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені
22:16
Чорноморський порт може запрацювати першим - перше судно в найближчі дні
22:15
У США вперше не відкинули можливість постачання Україні винищувачів
22:08
Втрати України скоротилися до 30 загиблих на день - Зеленський
Усі новини...