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СБУ затримала агента розвідки РФ, який здавав ворогу об’єкти ЗСУ

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 липня 2022, 12:34
СБУ затримала агента розвідки РФ, який здавав ворогу об’єкти ЗСУ
ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання агента воєнної розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирської області.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до "розстрільних груп" окупантів".

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Деталі: У відомстві повідомили, що зловмисник надавав своєму російському куратору карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів ЗСУ та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Отриману інформацію окупанти планували використати для масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі України.

Зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів.

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"Куратор" від ГРУ РФ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУрозвідкаРосіявійна
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