СБУ затримала агента розвідки РФ, який здавав ворогу об’єкти ЗСУ

Служба безпеки повідомила про затримання агента воєнної розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирської області.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до "розстрільних груп" окупантів".

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Деталі: У відомстві повідомили, що зловмисник надавав своєму російському куратору карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів ЗСУ та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Отриману інформацію окупанти планували використати для масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі України.

Зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів.

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"Куратор" від ГРУ РФ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.

СБУ затримала агента воєнної розвідки рф, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до «розстрільних груп» окупантів



➡️ https://t.co/XzRtaFDYgD pic.twitter.com/E4vMHZsaEA — СБ України (@ServiceSsu) July 22, 2022

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.