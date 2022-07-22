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СБУ задержала агента военной разведки РФ, сдававшего врагу объекты ВСУ

Алена МазуренкоПятница, 22 июля 2022, 12:34
СБУ задержала агента военной разведки РФ, сдававшего врагу объекты ВСУ
иллюстративный фото СБУ

Служба безопасности сообщила о задержании агента военной разведки России, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "СБУ задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов".

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Детали: В ведомстве сообщили, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Полученную информацию оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре Украины.

Предателем является житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов.

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"Куратор" от ГРУ РФ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУразведкаРосcиявойна
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