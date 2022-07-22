Житель Рівненщини торгував машинами з гуманітарної допомоги – ОГП

Мешканця Рівненської області викрили на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги для ЗСУ, йому повідомили про підозру.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, житель Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Встановлені факти продажу 4 позашляховиків".

Деталі: Чоловіку оголосили про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Костопільчанина затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.