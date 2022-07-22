Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Житель Рівненщини торгував машинами з гуманітарної допомоги – ОГП

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 13:11
Житель Рівненщини торгував машинами з гуманітарної допомоги – ОГП
Фото ОГП

Мешканця Рівненської області викрили на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги для ЗСУ, йому повідомили про підозру.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, житель Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Встановлені факти продажу 4 позашляховиків".

Реклама:

Деталі: Чоловіку оголосили про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Костопільчанина затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Теми: Рівненська областьОфіс генпрокурорагуманітаркавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Рівненська область
На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА
Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: