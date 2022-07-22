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Житель Ровенской области торговал машинами из гуманитарной помощи – ОГП

Ирина БалачукПятница, 22 июля 2022, 13:11
Фото ОГП

Жителя Ровенской области поймали на торговле внедорожниками из гуманитарной помощи для ВСУ, ему сообщили о подозрении.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, житель Костополя наладил незаконную схему продаж автомобилей, которые заезжали на территорию Украины как гуманитарная помощь для ВСУ. Установлены факты продажи 4 внедорожников".

Детали: Мужчине объявили о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Костопольчанин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Темы: Ровенская областьОфис генпрокурорагуманитаркавойна
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