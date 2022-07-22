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В Італії у 16 містах оголосили червоний рівень попередження через екстремальну спеку

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 13:20

У шістнадцяти містах Італії оголосили червоний рівень попередження у зв’язку з екстремальною спекою, яка вдень 22 липня очікувано досягне піку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють AFP та італійське ANSA.

Країну накриває епіцентр африканського антициклону, прозваного Apocalypse4800. Лише високо у горах, на висоті понад 4800 метрів над рівнем моря, температура повітря залишається нижчою нуля. У п’ятницю та протягом вихідних місцями у провінціях Емілія-Романья, Венето та Ломбардія, зокрема у Мілані, очікується понад 40°C, у Флоренції та Римі - 37/39°C. Навіть вночі температура досягатиме 28/30°C.

У четвер Павія побила власний температурний рекорд - стовпчик термометра досягнув 39,6°C.

Метеорологічна служба зазначає, що вже є підстави говорити про кліматичну аномалію, оскільки три місяці поспіль - протягом травня, червня і липня - температура повітря на два-три градуси перевищує середні сезонні показники для всієї країни. 

Суха спекотна погода спровокувала кілька десятків пожеж різного масштабу. Найсерйозніша спалахнула у Тоскані на території муніципалітету Массароза, де вогонь вже знищив близько 860 гектарів і довелося евакуювати близько тисячі осіб. Правоохоронці не виключають зумисного підпалу. 

Нагадаємо, вівторок у Британії cтав найспекотнішим днем в історії спостережень.

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У Данії та Швеції стовпчик термометра також досягнув максимумів, які востаннє перед цим фіксували близько 80 років тому.

Теми: ІталіяпогодаЄвропа
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