Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Италии в 16 городах объявили красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 13:20

В шестнадцати городах Италии объявили красный уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой, которая днем ​​22 июля достигнет пика.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают AFP и итальянское ANSA.

На страну надвигается эпицентр африканского антициклона, прозванного Apocalypse4800. Только высоко в горах, на высоте более 4800 метров над уровнем моря, температура воздуха остается ниже нуля. В пятницу и в течение выходных местами в провинциях Эмилия-Романья, Венето и Ломбардия, в частности в Милане, ожидается более 40°C, во Флоренции и Риме - 37/39°C. Даже ночью температура будет достигать 28/30°C.

Реклама:

В четверг Павия побила собственный температурный рекорд – столбик термометра достиг 39,6°C.

Метеорологическая служба отмечает, что уже есть основания говорить о климатической аномалии, поскольку три месяца подряд – в течение мая, июня и июля – температура воздуха на два-три градуса превышает средние сезонные показатели для всей страны.

Сухая жаркая погода спровоцировала несколько десятков пожаров разного масштаба. Самый серьезный вспыхнул в Тоскане на территории муниципалитета Массароза, где огонь уже уничтожил около 860 гектаров и пришлось эвакуировать около тысячи человек. Правоохранители не исключают умышленного поджога.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, вторник в Британии стал самым жарким днем ​​в истории наблюдений.

В Дании и Швеции столбик термометра также достиг максимумов, которые в последний раз перед этим фиксировали около 80 лет назад.

Темы: ИталияпогодаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: