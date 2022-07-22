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Росіяни змушують дітей в окупації долучатись до проросійських організацій – розвідка

Мазуренко Альона П'ятниця, 22 липня 2022, 13:25

Росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді.

Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання".

З цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін".

Деталі: Участь в них української молоді збельшого набуває примусового характеру.

Водночас старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області".

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Крім того, щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок" (твой шаг).

У "федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" (планета больших перемен) та "велика зміна" (большая перемена).

Крім того, 31 липня "юнармійці" з так званої "ДНР" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

Теми: розвідкаокупаціядіти
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