Росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді.

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Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання".

З цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін".

Деталі: Участь в них української молоді збельшого набуває примусового характеру.

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Водночас старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області".

Крім того, щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок" (твой шаг).

У "федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" (планета больших перемен) та "велика зміна" (большая перемена).

Крім того, 31 липня "юнармійці" з так званої "ДНР" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.