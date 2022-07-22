Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заставляют детей в оккупации приобщаться к пророссийским организациям – разведка

Алена МазуренкоПятница, 22 июля 2022, 13:25
Россияне заставляют детей в оккупации приобщаться к пророссийским организациям – разведка

Россияне на временно оккупированных территориях пытаются привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи.

Реклама:

Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание".

С этой целью активно формируются "общественные организации" типа "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона" и др.".

Детали: Участие в них украинской молодежи побольше приобретает принудительный характер.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время старшее поколение региона привлекается к вновь созданным организациям "союз матерей Херсонской области", "организация ветеранов Херсонской области".

Кроме того, чтобы создать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном "минобразовании РФ" проекте "твой шаг" (твой шаг).

В "федеральном агентстве по делам молодежи РФ" анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "планета больших перемен" (планета больших перемен) и "большая перемена" (большая перемена).

Кроме того, 31 июля "юнармейцы" так называемой "ДНР" примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Темы: разведкаоккупациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
разведка
Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет
Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: