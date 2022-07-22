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Россияне заставляют детей в оккупации приобщаться к пророссийским организациям – разведка

Мазуренко Алена Пятница, 22 июля 2022, 13:25

Россияне на временно оккупированных территориях пытаются привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи.

Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание".

С этой целью активно формируются "общественные организации" типа "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона" и др.".

Детали: Участие в них украинской молодежи побольше приобретает принудительный характер.

В то же время старшее поколение региона привлекается к вновь созданным организациям "союз матерей Херсонской области", "организация ветеранов Херсонской области".

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Кроме того, чтобы создать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном "минобразовании РФ" проекте "твой шаг" (твой шаг).

В "федеральном агентстве по делам молодежи РФ" анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "планета больших перемен" (планета больших перемен) и "большая перемена" (большая перемена).

Кроме того, 31 июля "юнармейцы" так называемой "ДНР" примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Темы: разведкаоккупациядети
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