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Спікер Ради обіцяє "до кінця року" закони, потрібні для відкриття переговорів про вступ до ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 14:20

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що розраховує на схвалення до кінця року законопроєктів, необхідних для відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він поширив у своєму Telegram-каналі. 

"До кінця року Парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Ми чітко знаємо, як нам виконати ті сім вимог, які отримала Україна майже місяць тому", - заявив Стефанчук, зазначивши, що основна робота розпочнеться з вересня. 

За його словами, Рада готує необхідний перелік законопроектів. "Зокрема, ідеться про реформу Конституційного Суду — маємо запровадити конкурсну систему добору. Ми повинні інтегрувати міжнародні стандарти у питанні боротьби з відмиванням коштів, внести зміни у закон про олігархів тощо", - деталізував голова Верховної Ради.

Наприкінці червня Стефанчук заявив, що парламент намагатиметься ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. 

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграціяСтефанчук
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