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Спикер Рады обещает "до конца года" законы, необходимые для старта переговоров о вступлении в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 14:20

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рассчитывает на принятие до конца года законопроектов, необходимых для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он распространил в своем Telegram-канале.

"До конца года парламент примет законы, необходимые для старта переговоров о вступлении в Евросоюз. Мы четко знаем, как нам выполнить семь требований, которые получила Украина почти месяц назад", - заявил Стефанчук, отметив, что основная работа начнется с сентября.

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По его словам, Рада готовит необходимый список законопроектов. "В частности, речь идет о реформе Конституционного Суда — нужно ввести конкурсную систему отбора. Мы должны интегрировать международные стандарты в вопросе борьбы с отмыванием средств, внести изменения в закон об олигархах и т.д.", - детализировал председатель Верховной Рады.

В конце июня Стефанчук заявил, что парламент постарается принять все законы, связанные с обязательствами Украины по вступлению в ЕС, до 2025 года.

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Темы: ЕСУкраинаевроинтеграцияСтефанчук
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