Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Громадський рух порахував майно Компартії, яке має конфіскувати держава

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 липня 2022, 14:34
Громадський рух порахував майно Компартії, яке має конфіскувати держава

Комуністична партія володіє найбільшою кількістю майна з-поміж заборонених проросійських партій - конфіскація майна КПУ може принести державі десятки мільйонів гривень. 

Джерело: дослідження громадського руху ЧЕСНО

Дослівно: "Загальну вартість майна КПУ, яке в перспективі перейде у державну власність, оцінити складно, адже частина з нього в окупації, частина в невідомому стані, а частина розташована у маленьких містечках та селах.

Реклама:

Втім за рахунок об'єктів в облцентрах та у столиці вартість цього майна може сягати десятків мільйонів гривень".

Деталі: Згідно із ухвалою суду, КПУ володіє 61 об'єктом нерухомості — квартирами, офісами, гаражами та навіть земельними ділянками.

 

Загалом площа офісів та квартир партії перевищує 4,5 тисячі квадратних метрів. Одне з найцінніших приміщень КПУ у Києві поруч зі станцією метро Політехнічний інститут.

ВІДЕО ДНЯ

Нерухомість КПУ розкидана по всій країні — від Закарпаття до Луганщини й від Криму до Сумщини. Втім найбільше об’єктів партія має саме на Донеччині, Луганщині та у Криму.

Наразі більшість нерухомості комуністів перебуває на тимчасово окупованих територіях - 34 з 61 об'єктів.

Громадський рух повідомляє, що під конфіскацію може попасти не все майно КПУ, адже вони виявили кілька об'єктів, які фігурують у звітності партії за кінець 2019 року й відсутні в ухвалі суду.

Йдеться про невелику квартиру в центрі Горішніх Плавнів (20,8 м.кв.) та нежитлове приміщення в смт Любешів, Волинської області на 216 м.кв.

Інформацію про ці об'єкти передали Міністерству юстиції.

Також згідно із даними ухвали партія у власності партії є 16 авто. Серед авто "Славути" 2004-2008 років випуску, дві "Газельки", LADA Samara 2012 року виробництва.

Наразі складно сказати, де перебувають ці машини. Принаймні 6 з них належать партійним осередками з Донеччини і Луганщини, ймовірно, що знаходяться на окупованих територіях.

 

Нагадаємо:

  • У липні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Компартії. Згідно з цим рішенням, все майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень має бути передане у власність держави.

Теми: КПУкомунізмУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
КПУ
СБУ оголосила підозру комуністу Симоненку й описала, як він тікав до Росії
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
СБУ потрусила комуністів і "Русь єдину": обшуки в трьох містах
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: