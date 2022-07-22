Громадський рух порахував майно Компартії, яке має конфіскувати держава

Комуністична партія володіє найбільшою кількістю майна з-поміж заборонених проросійських партій - конфіскація майна КПУ може принести державі десятки мільйонів гривень.

Джерело: дослідження громадського руху ЧЕСНО

Дослівно: "Загальну вартість майна КПУ, яке в перспективі перейде у державну власність, оцінити складно, адже частина з нього в окупації, частина в невідомому стані, а частина розташована у маленьких містечках та селах.

Втім за рахунок об'єктів в облцентрах та у столиці вартість цього майна може сягати десятків мільйонів гривень".

Деталі: Згідно із ухвалою суду, КПУ володіє 61 об'єктом нерухомості — квартирами, офісами, гаражами та навіть земельними ділянками.

Загалом площа офісів та квартир партії перевищує 4,5 тисячі квадратних метрів. Одне з найцінніших приміщень КПУ у Києві поруч зі станцією метро Політехнічний інститут.

Нерухомість КПУ розкидана по всій країні — від Закарпаття до Луганщини й від Криму до Сумщини. Втім найбільше об’єктів партія має саме на Донеччині, Луганщині та у Криму.

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Наразі більшість нерухомості комуністів перебуває на тимчасово окупованих територіях - 34 з 61 об'єктів.

Громадський рух повідомляє, що під конфіскацію може попасти не все майно КПУ, адже вони виявили кілька об'єктів, які фігурують у звітності партії за кінець 2019 року й відсутні в ухвалі суду.

Йдеться про невелику квартиру в центрі Горішніх Плавнів (20,8 м.кв.) та нежитлове приміщення в смт Любешів, Волинської області на 216 м.кв.

Інформацію про ці об'єкти передали Міністерству юстиції.

Також згідно із даними ухвали партія у власності партії є 16 авто. Серед авто "Славути" 2004-2008 років випуску, дві "Газельки", LADA Samara 2012 року виробництва.

Наразі складно сказати, де перебувають ці машини. Принаймні 6 з них належать партійним осередками з Донеччини і Луганщини, ймовірно, що знаходяться на окупованих територіях.

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