Общественное движение посчитало имущество Компартии, которое должно конфисковать государство
Коммунистическая партия владеет наибольшим количеством имущества из запрещенных пророссийских партий - конфискация имущества КПУ может принести государству десятки миллионов гривен.
Источник: исследование общественного движения ЧЕСНО
Дословно: "Общую стоимость имущества КПУ, которое в перспективе перейдет в государственную собственность, сложно оценить, ведь часть из него в оккупации, часть в неизвестном состоянии, а часть расположена в маленьких городках и селах.
Впрочем, за счет объектов в облцентрах и в столице стоимость этого имущества может достигать десятков миллионов гривен".
Детали: Согласно определению суда, КПУ владеет 61 объектом недвижимости — квартирами, офисами, гаражами и даже земельными участками.
В общей сложности площадь офисов и квартир партии превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Одно из самых ценных помещений КПУ в Киеве рядом со станцией метро "Политехнический институт".
Недвижимость КПУ разбросана по всей стране - от Закарпатья до Луганщины и от Крыма до Сумщины. Больше всего объектов партия имеет именно на Донетчине, Луганщине и в Крыму.
В настоящее время большинство недвижимости коммунистов находятся на временно оккупированных территориях – 34 из 61 объектов.
Общественное движение сообщает, что под конфискацию может попасть не все имущество КПУ, поскольку они обнаружили несколько объектов, фигурирующих в отчетности партии за конец 2019 года и отсутствующих в определении суда.
Речь идет о небольшой квартире в центре Горишних Плавнях (20,8 м.кв.) и нежилом помещении в пгт Любешев, Волынской области на 216 м.кв.
Информацию об этих объектах передали Министерству юстиции.
Также, согласно данным постановления, партия в собственности имеет 16 авто. Среди них "Славуты" 2004-2008 годов выпуска, две "Газельки", LADA Samara 2012 года производства.
Пока сложно сказать, где находятся эти машины. По крайней мере, 6 из них принадлежат партийным ячейкам из Донетчины и Луганщины, вероятно, находящихся на оккупированных территориях.
Напомним:
- В июле восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Компартии. Согласно этому решению, все имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований должно быть передано в собственность государства.