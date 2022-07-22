Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Общественное движение посчитало имущество Компартии, которое должно конфисковать государство

Мазуренко Алена Пятница, 22 июля 2022, 14:34

Коммунистическая партия владеет наибольшим количеством имущества из запрещенных пророссийских партий - конфискация имущества КПУ может принести государству десятки миллионов гривен.

Источник: исследование общественного движения ЧЕСНО

Дословно: "Общую стоимость имущества КПУ, которое в перспективе перейдет в государственную собственность, сложно оценить, ведь часть из него в оккупации, часть в неизвестном состоянии, а часть расположена в маленьких городках и селах.

Впрочем, за счет объектов в облцентрах и в столице стоимость этого имущества может достигать десятков миллионов гривен".

Детали: Согласно определению суда, КПУ владеет 61 объектом недвижимости — квартирами, офисами, гаражами и даже земельными участками.

В общей сложности площадь офисов и квартир партии превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Одно из самых ценных помещений КПУ в Киеве рядом со станцией метро "Политехнический институт".

 

Недвижимость КПУ разбросана по всей стране - от Закарпатья до Луганщины и от Крыма до Сумщины. Больше всего объектов партия имеет именно на Донетчине, Луганщине и в Крыму.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время большинство недвижимости коммунистов находятся на временно оккупированных территориях – 34 из 61 объектов.

Общественное движение сообщает, что под конфискацию может попасть не все имущество КПУ, поскольку они обнаружили несколько объектов, фигурирующих в отчетности партии за конец 2019 года и отсутствующих в определении суда.

Речь идет о небольшой квартире в центре Горишних Плавнях (20,8 м.кв.) и нежилом помещении в пгт Любешев, Волынской области на 216 м.кв.

Информацию об этих объектах передали Министерству юстиции.

Также, согласно данным постановления, партия в собственности имеет 16 авто. Среди них "Славуты" 2004-2008 годов выпуска, две "Газельки", LADA Samara 2012 года производства.

Пока сложно сказать, где находятся эти машины. По крайней мере, 6 из них принадлежат партийным ячейкам из Донетчины и Луганщины, вероятно, находящихся на оккупированных территориях.

 

Напомним:

  • В июле восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Компартии. Согласно этому решению, все имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований должно быть передано в собственность государства.

Темы: КПУкоммунизмУкраина
Главное сегодня

Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно

Черноморский порт может заработать первым – первое судно в ближайшие дни

4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost – США выделили новый пакет военной помощи Украине

В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

Все новости...
КПУ
Суд вновь рассмотрит дело о запрете КПУ
Симоненко снова обжалует запрет КПУ
ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом от коммунистов - КИУ
Последние новости
00:41
Сумщина: Было несколько российских обстрелов, без жертв
23:58
BBC выплатит компенсацию бывшей няне Уильяма и Гарри из-за скандала c интервью Дианы
23:41
Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет
23:15
В МИД удовлетворены договоренностями по экспорту украинского зерна в Стамбуле
23:02
"Я начал кричать на оккупанта". История херсонца, который трижды безуспешно пытался выбраться из оккупации
22:54
Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну
22:52
Финляндия начала принимать пациентов из Украины
22:44
Украина готова помочь Молдове деоккупировать Приднестровье – Буданов
22:27
Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно
22:23
фото, видеоРоссияне обстреляли Славянск, есть раненные
Все новости...