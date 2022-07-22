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Общественное движение посчитало имущество Компартии, которое должно конфисковать государство

Алена МазуренкоПятница, 22 июля 2022, 14:34
Общественное движение посчитало имущество Компартии, которое должно конфисковать государство

Коммунистическая партия владеет наибольшим количеством имущества из запрещенных пророссийских партий - конфискация имущества КПУ может принести государству десятки миллионов гривен.

Источник: исследование общественного движения ЧЕСНО

Дословно: "Общую стоимость имущества КПУ, которое в перспективе перейдет в государственную собственность, сложно оценить, ведь часть из него в оккупации, часть в неизвестном состоянии, а часть расположена в маленьких городках и селах.

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Впрочем, за счет объектов в облцентрах и в столице стоимость этого имущества может достигать десятков миллионов гривен".

Детали: Согласно определению суда, КПУ владеет 61 объектом недвижимости — квартирами, офисами, гаражами и даже земельными участками.

В общей сложности площадь офисов и квартир партии превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Одно из самых ценных помещений КПУ в Киеве рядом со станцией метро "Политехнический институт".

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Недвижимость КПУ разбросана по всей стране - от Закарпатья до Луганщины и от Крыма до Сумщины. Больше всего объектов партия имеет именно на Донетчине, Луганщине и в Крыму.

В настоящее время большинство недвижимости коммунистов находятся на временно оккупированных территориях – 34 из 61 объектов.

Общественное движение сообщает, что под конфискацию может попасть не все имущество КПУ, поскольку они обнаружили несколько объектов, фигурирующих в отчетности партии за конец 2019 года и отсутствующих в определении суда.

Речь идет о небольшой квартире в центре Горишних Плавнях (20,8 м.кв.) и нежилом помещении в пгт Любешев, Волынской области на 216 м.кв.

Информацию об этих объектах передали Министерству юстиции.

Также, согласно данным постановления, партия в собственности имеет 16 авто. Среди них "Славуты" 2004-2008 годов выпуска, две "Газельки", LADA Samara 2012 года производства.

Пока сложно сказать, где находятся эти машины. По крайней мере, 6 из них принадлежат партийным ячейкам из Донетчины и Луганщины, вероятно, находящихся на оккупированных территориях.

 

Напомним:

  • В июле восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Компартии. Согласно этому решению, все имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований должно быть передано в собственность государства.

Темы: КПУкоммунизмУкраина
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