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Помститися Росії: на снарядах можна буде лишити "послання" для ворога за донат

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 14:47
Помститися Росії: на снарядах можна буде лишити послання для ворога за донат
Напис на боєприпасі, Медіацентр Україна

Українські волонтери запустили проєкт RevengeFor, який дозволить іноземцям замовляти написи на снарядах, що летять у бік окупантів. Отримані кошти передадуть на благодійність. 

Джерело: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та співзасновник порталу "Мілітарний" Олександр Аргат в Медіацентрі Україна

Деталі: Іноземці замовлятимуть напис та обиратимуть снаряд. Далі військові нанесуть фразу на боєприпас і зроблять фото для замовника. 

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Пряма мова Чмута: "Для багатьох громадян з усього світу ця війна  – персональні історії родини. Через волонтерів вони зможуть допомогти нашим збройним силам та помститися за всі кривди. Всі кошти будуть йти на допомогу ЗСУ. Це зв’язок, закупівля новітнього озброєння та інша допомога". 

Деталі: За словами співзасновника проєкта, ідея надання такої послуги виникла після того, як на одному із снарядів написали нідерландською мовою "це вам за МН-17". 

Пряма мова Аргата: "Проект допоможе ЗСУ активніше знищувати ворога, а нашим друзям з-за кордону отримувати естетичне задоволення і усвідомлювати, що вони також боряться з тоталітарним режимом".

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Теми: Росіяблагодійність
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