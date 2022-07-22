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Отомстить России: на снарядах можно будет оставить "послание" для врага за донат

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 14:47
Отомстить России: на снарядах можно будет оставить послание для врага за донат
Надпись на боеприпасе, Медиацентр Украина

Украинские волонтеры запустили проект RevengeFor, который позволит иностранцам заказывать надписи на летящих в сторону оккупантов снарядах. Вырученные средства передадут на благотворительность. 

Источник: директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут и соучредитель портала "Милитарный" Александр Аргат в Медиацентре Украина

Детали: Иностранцы могут заказывать надпись и выбирать снаряд. Затем военные нанесут фразу на боеприпас и сделают фото для заказчика.

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Прямая речь Чмута: "Для многих граждан со всего мира эта война – персональные истории семьи. Через волонтеров они смогут помочь нашим вооруженным силам и отомстить за все несправедливости. Все средства будут идти на помощь ВСУ. Это связь, закупка нового вооружения и другая помощь".

Детали: По словам соучредителя проекта, идея предоставления такой услуги возникла после того, как на одном из снарядов написали на нидерландском языке "это вам за МН-17".

Прямая речь Аргата: "Проект поможет ВСУ активнее уничтожать врага, а наши друзья из-за границы смогут получить эстетическое удовольствие и осознать, что они также борются с тоталитарным режимом".

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Темы: Росcияблаготворительность
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