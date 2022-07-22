Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У росіян проблеми з особовим складом і підвозом боєприпасів – Гайдай

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 липня 2022, 15:22
У росіян проблеми з особовим складом і підвозом боєприпасів – Гайдай
ФОТО: ФБ ГАЙДАЯ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в російських окупантів проблеми з підвезенням боєприпасів та з особовим складом через вдалу роботу українських артилеристів. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Рашисти, через успішну роботу наших артилеристів по знищенню ворожих складів з БК, мають ускладнену логістику у підвезенні боєприпасів. Є в орків проблеми і в особовому складі.

Реклама:

Зараз здебільшого росіяни кидають в атаку найманців приватних військових компаній. Орки перегруповуються через свої значні втрати".

Деталі: За словами Гайдая, у Білогорівці більш складна ситуація, ніж у Верхньокам‘янці, тривають бої.

Глава ОВА додав, що через занадто щільні бої немає можливості допомогти тамтешньому місцевому населенню.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьокупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: