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У росіян проблеми з особовим складом і підвозом боєприпасів – Гайдай

Мазуренко Альона П'ятниця, 22 липня 2022, 15:22
ФОТО: ФБ ГАЙДАЯ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в російських окупантів проблеми з підвезенням боєприпасів та з особовим складом через вдалу роботу українських артилеристів. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Рашисти, через успішну роботу наших артилеристів по знищенню ворожих складів з БК, мають ускладнену логістику у підвезенні боєприпасів. Є в орків проблеми і в особовому складі.

Зараз здебільшого росіяни кидають в атаку найманців приватних військових компаній. Орки перегруповуються через свої значні втрати".

Деталі: За словами Гайдая, у Білогорівці більш складна ситуація, ніж у Верхньокам‘янці, тривають бої.

Глава ОВА додав, що через занадто щільні бої немає можливості допомогти тамтешньому місцевому населенню.

Теми: Луганська областьокупаціяРосіявійна
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