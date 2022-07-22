У россиян проблемы с личным составом и подвозом боеприпасов – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что у российских оккупантов проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом из-за удачной работы украинских артиллеристов.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Рашисты, из-за успешной работы наших артиллеристов по уничтожению вражеских складов из БК, имеют усложненную логистику в подвозе боеприпасов. Есть у орков проблемы и в личном составе.

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Сейчас в большинстве своем россияне бросают в атаку наемников частных военных компаний. Орки перегруппируются из-за своих значительных потерь".

Детали: По словам Гайдая, в Белогоровке более сложная ситуация, чем в Верхнекаменке, продолжаются бои.

Глава ОВА добавил, что из-за слишком плотных боев нет возможности помочь тамошнему местному населению.