Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"У нас із роти 10 людей залишилось": розвідка оприлюднила нову розмову окупанта

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 16:00
У нас із роти 10 людей залишилось: розвідка оприлюднила нову розмову окупанта
Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Facebook ГУР

Розвідка оприлюднила телефонну розмову окупанта, який жаліється подрузі, що під Ізюмом з цілої роти залишилося десять людей. 

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Пряма мова: "Так. Було 107 людей, а лишилося десять. Четверо поїхали. Нас лишилося шестеро. З першого взводу залишився лише я. Було в першому взводі 22 людини. Залишився я сам".

Реклама:

Деталі: Коли дівчина спитала, де саме він перебуває зараз, росіянин відповів, що у місті Ізюм. 

Пряма мова: "Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
розвідка
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: