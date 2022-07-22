"У нас із роти 10 людей залишилось": розвідка оприлюднила нову розмову окупанта

Розвідка оприлюднила телефонну розмову окупанта, який жаліється подрузі, що під Ізюмом з цілої роти залишилося десять людей.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Пряма мова: "Так. Було 107 людей, а лишилося десять. Четверо поїхали. Нас лишилося шестеро. З першого взводу залишився лише я. Було в першому взводі 22 людини. Залишився я сам".

Деталі: Коли дівчина спитала, де саме він перебуває зараз, росіянин відповів, що у місті Ізюм.

Пряма мова: "Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу".