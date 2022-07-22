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"У нас из роты 10 человек осталось": разведка обнародовала новый разговор оккупанта

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 16:00
У нас из роты 10 человек осталось: разведка обнародовала новый разговор оккупанта
Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Facebook ГУР

Разведка обнародовала телефонный разговор оккупанта, жалующегося подруге, что под Изюмом из целой роты осталось десять человек.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Прямая речь: "Да. Было 107 человек, а осталось десять. Четверо уехали. Нас осталось шесть. Из первого взвода остался только я. Было в первом взводе 22 человека. Остался я один".

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Детали: Когда девушка спросила, где он находится сейчас, россиянин ответил, что в городе Изюм.

Прямая речь: "Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов пали. Все двухсот. Мы вытаскивали – полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох… (много), танков роз… (уничтоженных) дох… (много), всего дох… (много). Я тебе серьезно говорю".

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Темы: разведкаРосcия
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