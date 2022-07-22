Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"У нас из роты 10 человек осталось": разведка обнародовала новый разговор оккупанта

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 16:00
Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Facebook ГУР

Разведка обнародовала телефонный разговор оккупанта, жалующегося подруге, что под Изюмом из целой роты осталось десять человек.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Прямая речь: "Да. Было 107 человек, а осталось десять. Четверо уехали. Нас осталось шесть. Из первого взвода остался только я. Было в первом взводе 22 человека. Остался я один".

Детали: Когда девушка спросила, где он находится сейчас, россиянин ответил, что в городе Изюм.

Прямая речь: "Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов пали. Все двухсот. Мы вытаскивали – полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох… (много), танков роз… (уничтоженных) дох… (много), всего дох… (много). Я тебе серьезно говорю".

Темы: разведкаРосcия
Главное сегодня

Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно

Черноморский порт может заработать первым – первое судно в ближайшие дни

4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost – США выделили новый пакет военной помощи Украине

В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

Все новости...
разведка
Россияне заставляют детей в оккупации приобщаться к пророссийским организациям – разведка
СБУ задержала агента военной разведки РФ, сдававшего врагу объекты ВСУ
Россия использует ПВО для наземных атак из-за нехватки специализированных ракет – британская разведка
Последние новости
02:15
В ОК "Юг" озвучили потери россиян — минус почти сотня военных, "Град", "Пионы"
01:25
Оккупационные власти на Херсонщине заблокировали Google
00:41
Сумщина: Было несколько российских обстрелов, без жертв
23:58
BBC выплатит компенсацию бывшей няне Уильяма и Гарри из-за скандала c интервью Дианы
23:41
Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет
23:15
В МИД удовлетворены договоренностями по экспорту украинского зерна в Стамбуле
23:02
"Я начал кричать на оккупанта". История херсонца, который трижды безуспешно пытался выбраться из оккупации
22:54
Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну
22:52
Финляндия начала принимать пациентов из Украины
22:44
Украина готова помочь Молдове деоккупировать Приднестровье – Буданов
Все новости...