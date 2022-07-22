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У Києві затримали двох чоловіків: збирали інформацію для ворога

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 16:25
ФОТО ПІВНІЧНОГО ОТО НГУ З FACEBOOK 

Нацгвардійці затримали у столиці двох чоловіків, які збирали інформацію для ворога, зокрема, знімали місцерозташування військовослужбовців.

Джерело: Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії України у Facebook

Дослівно Північне ОТО НГУ: "Учора ввечері (21 липня – ред.) під час виконання службово-бойових завдань, гвардійці затримали громадянина, що здійснював фото та відео зйомку військовослужбовців та місце їх розташування. При собі дана особа мала пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт-12 з простроченим дозволом на носіння зброї". 

 
Фото Північного ОТО НГУ з FACEBOOK 

Деталі: Чоловіка передали працівникам СБУ для подальшого з’ясування всіх обставин.

Того ж дня, біля опівночі, військовослужбовці затримали 51-річного мешканця Донецька, який здійснював фотофіксацію поблизу контрольно-пропускного пункту та прилеглої території. При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств.

Під час перевірки мобільного телефона чоловіка нацгвардійці з’ясували, що він активно листувався та телефонував на російські номери, а також спілкувався у чатах проросійських груп в телеграм-каналах. 

Затриманого правоохоронці передали працівникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

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В НГУ нагадали, що за ст. 111 (державна зрада) ККУ передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Теми: КиївНацгвардіяколаборація
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