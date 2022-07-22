В Киеве задержали двух мужчин: собирали информацию для врага

Нацгвардейцы задержали в столице двух мужчин, которые собирали информацию для врага, в частности, фотографировали месторасположение военнослужащих.

Источник: Северное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины в Facebook

Северное ОТО НГУ: "Вчера вечером (21 июля – ред.) во время выполнения служебно-боевых задач, гвардейцы задержали гражданина, который осуществлял фото и видео съемку военнослужащих и место их расположения. При себе данное лицо имело устройство для отстрела резиновыми пулями Форт-12 с просроченным разрешением на ношение оружия".

ФОТО СЕВЕРНОГО ОТО НГУ С FACEBOOK

Детали: Мужчину передали работникам СБУ для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В тот же день около полуночи военнослужащие задержали 51-летнего жителя Донецка, который осуществлял фотофиксацию вблизи контрольно-пропускного пункта и прилегающей территории. При себе у мужчины были документы одного из российских предприятий.

Во время проверки мобильного телефона мужчины нацгвардейцы выяснили, что он активно переписывался и звонил на российские номера, а также общался в чатах пророссийских групп в телеграмм-каналах.

Задержанного правоохранители передали сотрудникам Нацполиции для последующего выяснения обстоятельств.

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В НГУ напомнили, что по ст. 111 (государственное предательство) УКУ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.