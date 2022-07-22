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Зрадник та екскомандир корвета "Тернопіль" воює проти України

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 17:02
колаж дбр

Колишньому командиру корвета "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, зраднику, який у 2014 році перейшов на бік росіян та зараз воює проти України, заочно повідомили про підозру.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними правоохоронців, після захоплення Росією військової частини Ємельяненка у Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ДБР повідомляє, що тепер зібрало усі докази щодо держзради Ємельяненка.

Довідково: "Тернопіль" (U209) — багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-Морських Сил України. Найновіший корвет ВМС України, був спущений на воду 15 березня 2002 року.

ВІДЕО ДНЯ

Був захоплений російськими військами 20 березня 2014 року .

 

Теми: держзрадаокупаціяКримРосія
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