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Предатель и экс-командир корвета "Тернополь" воюет против Украины

Роман ПетренкоПятница, 22 июля 2022, 17:02
коллаж гбр

Бывшему командиру корвета "Тернополь" Максиму Емельяненко, предателю, который в 2014 году перешел на сторону россиян и сейчас воюет против Украины, заочно сообщили о подозрении.

Источник: ГБР                                                                             

Детали: По данным правоохранителей, после захвата Россией воинской части Емельяненко в Севастополе и корвета "Тернополь", капитан ІІІ ранга единственный из экипажа присягнул на верность агрессору.

Ныне предатель воюет против Украины на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ДБР сообщает, что теперь собрало все доказательства о госизмене Емельяненко.

Справка: "Тернополь" (U209) — многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-Морских Сил Украины. Новейший корвет ВМС Украины был спущен на воду 15 марта 2002 года.

ВИДЕО ДНЯ

Был захвачен российскими войсками 20 марта 2014 года.

 

Темы: госизменаоккупацияКрымРосcия
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