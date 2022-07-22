ЄС привітав укладання угоди про експорт зерна у Стамбулі й нагадав про відповідальність РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель привітав укладення у турецькому Стамбулі угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Незаконне вторгнення Росії в Україну поставило мільйони людей під загрозу голоду. Сьогоднішня Стамбульська угода є кроком у правильному напрямку. Ми закликаємо до її швидкого виконання", – написав Боррель у Twitter.

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Топдипломат ЄС додав, що вітає зусилля ООН і Туреччини щодо розблокування експорту зерна з України, й наголосив, що Євросоюз "прагне продовжувати допомагати експортувати українське зерно".

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

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За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.