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ЕС приветствовал заключение соглашения об экспорте зерна в Стамбуле и напомнил об ответственности РФ

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 18:42
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал заключение в турецком Стамбуле соглашения о разблокировании экспорта зерна из Украины морским путем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Незаконное вторжение России в Украину поставило миллионы людей под угрозу голода. Сегодняшнее Стамбульское соглашение является шагом в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому выполнению", - написал Боррель в Twitter.

Топ-дипломат ЕС добавил, что приветствует усилия ООН и Турции по разблокированию экспорта зерна из Украины, и подчеркнул, что Евросоюз "стремится продолжать помогать экспортировать украинское зерно".

Напомним, представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой по отдельности. От Украины на подписании соглашения присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России – министр обороны Сергей Шойгу.

По словам высокопоставленного представителя ООН, соглашение будет предварительно действовать 120 дней с возможностью прожления и не будет предусматривать дальнейшее разминирование портов или близлежащих вод со стороны Украины.

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Темы: ЕСзерноРосcия
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