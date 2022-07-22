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Окупанти намагалися просунутися на кількох напрямках, але не змогли – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 18:55
Окупанти намагалися просунутися на кількох напрямках, але не змогли – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові не дозволили ворогу просунутися до Покровського на Бахмутському напрямку, до Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки на Краматорському напрямку, до Андріївки та Білогорівки на Південнобузькому напрямку, а також відбили штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

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Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка українські воїни звели нанівець. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов.

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На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів – зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

На Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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