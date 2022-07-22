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Оккупантам не дали продвинуться по нескольким направлениям – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 22 июля 2022, 18:55
Оккупантам не дали продвинуться по нескольким направлениям – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные не позволили врагу продвинуться к Покровскому на Бахмутском направлении, к Верхнекаменскому и Ивано-Даревке на Краматорском направлении, к Андреевке и Белогоровке на Южнобужском направлении, а также отразили штурм в направлениях сел Веселое и Водяное.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закитное, Сиверск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.

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Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменное и Ивано-Дарьевка украинские воины свели на нет. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Нанес авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.

Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел.

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Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Червоного.

Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов – в частности, Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи.

На Северском направлении враг с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного на Сумщине.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементиевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лозовая, Слатино, Черкасские тишки, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяже, Перемога и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Пытался продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел.

В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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