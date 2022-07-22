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У США висловили сумнів у здатності РФ продовжувати наступ в Україні - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 19:16
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

У США сумніваються, що Росія зможе продовжувати наступальні операції в Україні так, як це було досі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого представника ЦРУ з питань оборони.

За його словами, Росія "не може продовжувати так вічно", коли мова заходить про їхній шквал атак.

За його словами, можливості Росії стають все "тупішими" після використання більшої частини запасів "розумнішої" зброї.

Чиновник додав, що наступ у Донецькій області, ймовірно, триватиме впродовж літа, а Росія отримає невеликі успіхи дорогою ціною.

Як повідомлялося, глава MI6 вважає, що РФ "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні.

За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

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Теми: СШАРосіявійна
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