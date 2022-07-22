У США висловили сумнів у здатності РФ продовжувати наступ в Україні - ЗМІ

У США сумніваються, що Росія зможе продовжувати наступальні операції в Україні так, як це було досі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого представника ЦРУ з питань оборони.

За його словами, Росія "не може продовжувати так вічно", коли мова заходить про їхній шквал атак.

Реклама:

За його словами, можливості Росії стають все "тупішими" після використання більшої частини запасів "розумнішої" зброї.

Чиновник додав, що наступ у Донецькій області, ймовірно, триватиме впродовж літа, а Росія отримає невеликі успіхи дорогою ціною.

Як повідомлялося, глава MI6 вважає, що РФ "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.