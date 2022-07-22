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У США висловили сумнів у здатності РФ продовжувати наступ в Україні - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 19:16
У США висловили сумнів у здатності РФ продовжувати наступ в Україні - ЗМІ
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

У США сумніваються, що Росія зможе продовжувати наступальні операції в Україні так, як це було досі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого представника ЦРУ з питань оборони.

За його словами, Росія "не може продовжувати так вічно", коли мова заходить про їхній шквал атак.

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За його словами, можливості Росії стають все "тупішими" після використання більшої частини запасів "розумнішої" зброї.

Чиновник додав, що наступ у Донецькій області, ймовірно, триватиме впродовж літа, а Росія отримає невеликі успіхи дорогою ціною.

Як повідомлялося, глава MI6 вважає, що РФ "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні.

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За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

Теми: СШАРосіявійна
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